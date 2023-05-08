Европа стала реже закупать газ для пополнения подземных хранилищ

В начале мая текущего года европейские страны стали реже закупать природный газ для восполнения объемов в подземных хранилищах (ПХГ) в сравнении с традиционными темпами на этот период времени. Спад произошел вопреки падению биржевых цен на газ, сообщает агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Одной из причин подобной динамики стало медленное восстановление потребления газа и других энергоресурсов после кризисных минимумов. При таких условиях домохозяйствам и предприятиям выгоднее дождаться еще большего спада биржевых цен на топливо, уточняется в статье.

"Закупки природного газа, необходимого для пополнения европейских хранилищ, осуществляются медленнее, чем обычно для этого времени года, несмотря на недавнее падение цен, при этом некоторые покупатели делают ставку на дальнейшее падение <....> Уверенность в том, что цены продолжат снижаться, заставляет многих покупателей ждать пополнения запасов перед следующей зимой", - говорится в материале.