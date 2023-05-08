Филиппины планируют выпустить цифровые водительские права

Управление наземного транспорта Филиппин объявило о планах выпустить цифровые водительские права, чтобы решить проблему нехватки пластиковых карт. Как сообщило в понедельник издание Inquirer, в настоящее время ведомство печатает удостоверение на обратной стороне квитанции о его оплате, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации издания, цифровые водительские права будут интегрированы в "суперприложение", которое разрабатывается министерством информационных и коммуникационных технологий республики. В ведомстве заверили автомобилистов, что цифровое водительское удостоверение будет столь же защищенным, как и его физическая версия. "Автомобилисты смогут предъявлять цифровое водительское удостоверение правоохранителям, как и физическое, - отметил глава управления Хосе Артуро Тугаде. - Суперприложение работает аналогично кошельку, оно содержит среди прочего все идентификационные документы".

Тугаде уточнил, что цифровые водительские права автомобилисты смогут также использовать для различных операций, включая продление регистрации транспортного средства и онлайн-платежи. "Упрощение и [оцифровка] большего количества услуг в конечном итоге помогут управлению искоренить коррупцию", - уверен он.