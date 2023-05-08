Фермеры Молдовы потребовали от властей запретить ввоз зерна с Украины

Фермеры в Молдовы пригрозили правительству массовыми акциями протеста, если в течение недели власти не введут временный запрет на импорт украинского зерна. С таким заявлением выступила в понедельник молдавская ассоциация "Фермерская сила", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Республика Молдова неоправданно затягивает внедрение мер по защите отечественных сельхозпроизводителей. Просим принять на этой неделе решение о временном запрете на импорт зерна, кукурузы, подсолнечника и рапса из Украины по примеру ЕС. Мы также настаиваем на скорейшем выделении финансовой помощи фермерам в связи с катастрофическим падением цен на сельхозпродукцию и выполнении других обещаний правительства. В противном случае с высокой вероятностью всю страну охватят протесты", - говорится в заявлении ассоциации в Facebook.

В нем отмечается, что подавляющее большинство мелких и средних фермеров Молдовы находятся на грани банкротства.

В прошлом году молдавские аграрии провели ряд акций протеста, чтобы привлечь внимание правительства, сформированного правящей Партией действия и солидарности. Среди трудностей, с которыми они столкнулись, были названы беспрецедентный рост цен на энергоресурсы, удобрения и пестициды, проблемы со сбытом урожая и засуха.