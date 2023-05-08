Япония полностью отменила предупреждения о поездках за границу

Правительство Японии полностью отменило предупреждение о поездках за границу для граждан страны в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Агентство напомнило, что в январе 2020 Япония первоначально ввела рекомендации первого уровня для тех, кто путешествовал в Китай. Позднее к 159 странам и районам по всему миру были выпущены рекомендации третьего уровня, содержащие предостережения от поездок в них.

Отмечается, что с октября 2022 года в Японии действовали рекомендации, призывающие путешественников "быть в полной готовности" при посещении других стран.