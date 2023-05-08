При наезде автомобиля Falconetti на шатер со зрителями на музыкальном фестивале в испанской Виланове пострадали 18 человек, сообщает Europapress, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ставшем причиной трагедии автомобиле находились два человека, за рулем была женщина в возрасте 81 года.

Сообщается, что на месте скорая забрала 11 человек, а потом еще семь пострадавших обратились за медицинской помощью самостоятельно. К утру 8 мая из больницы были выписаны 13 пострадавших. В тяжелом состоянии находится несовершеннолетний пострадавший.

Считается, что водитель автомобиля потеряла управление из-за поломки.