https://news.day.az/world/1562576.html Солдаты армии Судана перешли на сторону сил спецназа
Солдаты армии Судана перешли на сторону сил спецназа
Силы быстрого реагирования (спецназа) выступили в понедельник с утверждением, что 130 бойцов армии сложили оружие и перешли на их сторону, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"130 бойцов из состава главного командования сдались силам быстрого реагирования", - говорится в заявлении официального представителя сил спецназа, опубликованном в Twitter. Он также утверждает, что перешедшие на их сторону военные сообщают о "полном крахе сил главного командования" армии.
Со стороны ВС Судана официальных комментариев пока не поступало.
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