Солдаты армии Судана перешли на сторону сил спецназа

Силы быстрого реагирования (спецназа) выступили в понедельник с утверждением, что 130 бойцов армии сложили оружие и перешли на их сторону, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"130 бойцов из состава главного командования сдались силам быстрого реагирования", - говорится в заявлении официального представителя сил спецназа, опубликованном в Twitter. Он также утверждает, что перешедшие на их сторону военные сообщают о "полном крахе сил главного командования" армии.

Со стороны ВС Судана официальных комментариев пока не поступало.