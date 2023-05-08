В Турции задержали 13 человек в связи с агрессией против мэра Стамбула

Турецкие власти задержали 13 человек, причастных к инциденту с агрессивными действиями против мэра Стамбула Экрема Имамоглу во время его предвыборного митинга в Эрзуруме. Об этом в понедельник сообщил министр юстиции республики Бекир Боздаг, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"По факту инцидента ведется расследование, продолжаются процессуальные действия. Принято решение о задержании лиц, которые считаются виновными в происшествии. Под стражей на данный момент находятся 13 человек. Следствие ведет и генпрокуратура, и местные органы юстиции", - цитирует министра телеканал TRT.

Боздаг добавил, что власти изучают имеющиеся записи с камер. По завершении всех следственных мероприятий будет принято решение об окончательной мере пресечения. Он также пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления и отметил, что предвыборный агитационный процесс должен продолжаться без подобных инцидентов и в соответствии с демократическими нормами.

Инцидент произошел 7 мая в городе Эрзурум на востоке Турции. Имамоглу выступал перед населением, когда несколько человек начали забрасывать камнями трибуну и автобус, на котором прибыли выступающие. По словам мэра, травмы получили 10-15 человек. Сам он из-за этого акта агрессии успел выступить только 15 минут, после чего на автобусе покинул район. Позднее в соцсетях были опубликованы фотографии этого автобуса с разбитыми окнами и повреждениями на корпусе.

Мэр Стамбула заявил, что возлагает ответственность за случившееся на местные власти, которые, по его мнению, не приняли необходимых мер безопасности и бездействовали. Он намеревался подать в суд на губернатора Эрзурума.

Имамоглу представляет оппозиционный альянс, единый кандидат которого, лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу, баллотируется на предстоящих 14 мая выборах президента Турции. В случае победы представителя на выборах он может занять должность вице-президента страны.