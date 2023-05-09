Посольство Италии призвало граждан отказаться от поездок в Украину

Посольство Италии призвало граждан своей страны отказаться от поездок в Украину из-за последних атак на столицу.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в сообщении посольства Италии в Facebook.

"Вооруженные нападения на Киев и всю территорию Украины. Ситуация в сфере безопасности остается критической, существует риск отключения электроэнергии. Все поездки в Украину, в любом качестве, настоятельно не рекомендуются": - говорится в сообщении.