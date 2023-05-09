https://news.day.az/world/1562654.html Посольство Италии призвало граждан отказаться от поездок в Украину
Посольство Италии призвало граждан отказаться от поездок в Украину
Посольство Италии призвало граждан своей страны отказаться от поездок в Украину из-за последних атак на столицу.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в сообщении посольства Италии в Facebook.
"Вооруженные нападения на Киев и всю территорию Украины. Ситуация в сфере безопасности остается критической, существует риск отключения электроэнергии. Все поездки в Украину, в любом качестве, настоятельно не рекомендуются": - говорится в сообщении.
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