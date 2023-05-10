Копенгаген и Стокгольм заключили соглашение о солидарности в области газоснабжения

Дания и Швеция заключили договор о взаимной поддержке в области газоснабжения на случай возникновения чрезвычайной ситуации. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на сообщение пресс-службы Датского энергетического управления, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно документу, при нехватке газа Дания согласилась помочь в обеспечении поставок шведским потребителям (в том числе домохозяйствам, больницам, аварийно-спасательным службам).

Как отметили в управлении, большая часть природного газа, который использует Швеция, поступает по трубопроводу из Дании.