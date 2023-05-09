В Литве начались учения НАТО «Железный волк»

В Литве стартовали двухнедельные учения НАТО "Железный волк - 2023". Об этом сообщает литовский государственный телерадиоканал LRT, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В учениях примут участие около 3,5 тыс. военнослужащих и 600 единиц военной техники из Литвы и других стран НАТО, включая Бельгию, Канаду, Хорватию, Чехию, Германию, Норвегию, Португалию, Люксембург, Польшу, Нидерланды, Норвегию, Великобритании и США.

В ходе учений дислоцированная в Литве боевая группа усиленного передового присутствия НАТО и пехотный батальон Вайдотас Вооруженных сил Литвы отработают проведение наступательных и оборонительных операций.

Основная часть учений пройдет на полигоне Гайжюнай в Йонавском районе Литвы, только там в ходе учений будут применяться взрывчатые вещества. Часть учений пройдет и в жилых районах: войска и военную технику смогут увидеть жители Укмергского, Йонавского, Кайшядорисского и Кедайняйского районов.