В Лондоне во время коронации Карла III задержали не менее 64 человек.

Об этом сообщили на сайте городской полиции, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"В рамках действий полиции в Центральном Лондоне во время коронации были осуществлены 64 задержания в субботу, 6 мая, за разные нарушения, в том числе нарушение общественного порядка и сговор с целью нарушения порядка", - пояснили представители правоохранительных органов.

Также стало известно, что некоторым задержанным уже предъявлены обвинения и назначена дата судебного заседания. Многие из них были отпущены под залог.