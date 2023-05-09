ЕС ускоряет милитаризацию экономики

Европейский парламент (ЕП) проголосует во вторник на сессии в Страсбурге по вопросу о максимальном ускорении процедуры утверждения предложений Еврокомиссии о милитаризации экономики Евросоюза и выделения на эти нужды €500 млн из бюджета ЕС и €1 млрд - из Еврофонда мира. Об этом сообщило во вторник европейское издание газеты Politico, передает Day.Az.

По ее информации, Манфред Вебер - лидер ведущей наднациональной фракции Европарламента, Европейской народной партии (ЕНП), которая изначально создавалась как конгломерат христианско-демократических партий государств ЕС, - предложил утвердить этот акт не позднее 31 мая, отменив все его обсуждения в комитетах ЕП. Для легализации такой процедуры ЕНП инициировала голосование на сессии в Страсбурге.

Как сообщила газета, члены Европарламента проголосуют сегодня по ускоренной процедуре утверждения закона о наращивании производства боеприпасов и амуниции, а также разрешения канализировать средства из бюджета ЕС на поддержку европейской военной промышленности. По ее информации, эту инициативу также поддерживают фракции либералов и "зеленых" в Европарламенте.