Президент Венесуэлы обвинил США в захвате

Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил захват Соединенными Штатами американского филиала венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA - Сitgо, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Присвоение и кража США нашей компании Citgo является нарушением экономического и нефтяного суверенитета Венесуэлы", - заявил 8 мая президент в авторской телевизионной программе "С Мадуро плюс" телеканала Venezolana de Television.

Глава государства призвал венесуэльцев объединиться и "сказать США: хватит воровать, хватит грабить, Citgo принадлежит Боливарианской Республике Венесуэла, венесуэльскому народу". Он сообщил, что стоимость Citgo оценивается в $13 млрд, компания владеет в США тремя нефтеперерабатывающими заводами, 10 тыс. бензоколонок и ранее ежегодно приносила Венесуэле доход от $700 млн до $1 млрд.

"Мы не можем позволить, допустить, чтобы эта компания была ограблена, а Венесуэлу лишили своего актива просто по прихоти империи, которая устанавливает правила игры, противоречащие международному праву, и похищает компанию, потому что она находится на ее территории", - заявил президент.

Мадуро подчеркнул, что к хищению Citgo причастна венесуэльская "ультраправая оппозиция, <...> которая призывала и несет ответственность за санкции и ограничительные меры, введенные США против Венесуэлы".