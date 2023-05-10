В Великобритании от птичьего гриппа погибли более 50 тыс. диких птиц

Согласно данным, собранным The Guardian, в Великобритании птичий грипп убил более чем в два раза больше диких птиц, чем ранее оценивалось. Вероятно, число погибших возрастет в течение сезона размножения в этом году, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Высококонтагиозный вариант H5N1 вызвал самую сильную вспышку птичьего гриппа в Европе, что привело к самой значительной и внезапной гибели птиц за последние десятилетия. Защитники природы предупреждают, что это может означать исчезновение некоторых видов морских птиц, поскольку особенно сильно пострадали гнездовые колонии.

Уже в этом году появились сообщения о том, что по всей стране сильно пострадали черноголовые чайки, которые начинают гнездиться в начале апреля - раньше большинства других морских птиц. По данным орнитологов, в 2023 году в заповедниках погибли в общей сложности 1200 птиц, подавляющее большинство из которых - черноголовые чайки.

Защитники природы из Wildlife Trust заявили, что они "никогда раньше не видели такой высокой смертности" в крупнейшей в Йоркшире колонии черноголовых чаек в природном заповеднике North Cave Wetlands, где погибло 10% из 2000 размножающихся пар черноголовых чаек. Тем не менее есть признаки того, что худшее уже позади.

Дэвид Крейвен, региональный менеджер Йоркширского WWF, заявил: "После первоначального распространения вируса по колонии, которое привело к очень быстрому росту смертности до 10%, мы теперь наблюдаем замедление числа мертвых и умирающих птиц, что приводит нас к надежде, что болезнь в колонии выгорает".

Данные The Guardian показывают, что более 36 000 птиц погибли от птичьего гриппа в Шотландии, причем больше всего пострадали морские и водоплавающие птицы. Зимой 2021-2022 годов погибло не менее 13 000 шпицбергенских белощеких казарок - треть от общей численности.

В Англии было зарегистрировано в общей сложности 7300 смертей, которые разделены между двумя участками у побережья Нортумберленда - островами Фарн (примерно 6000 смертей) и островом Коке (приблизительно 1300 смертей), где обитают редкие птицы, такие как полярные и черноголовые крачки.