Экологи на Филиппинах призывают инвесторов избегать проектов СПГ

Активисты из Филиппин призвали британские банки не финансировать проекты по использованию ископаемого топлива в их стране. Заявление сделано после разлива нефти, который поставил под угрозу морское биоразнообразие. Об этом пишет The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Филиппинские экологи отправились в Великобританию, чтобы встретиться с представителями Barclays, Standard Chartered и HSBC в рамках проекта, направленного на прекращение постройки новых терминалов по сжиженному природному газу (СПГ) в проливе острова Верде и вокруг него, известном глобальном очаге морского биоразнообразия.

Здесь обитают китовые акулы, кораллы, черепахи и много рыб. Все они сильно пострадали от разлива нефти в этом году.

В феврале у восточного побережья острова Миндоро затонул нефтяной танкер Princess Empress, выливший в море 800 000 литров тяжелой промышленной нефти. 75-мильное пятно опустошило сотни рыбацких общин на Миндоро, в результате чего местным жителям потребовалась медицинская помощь.