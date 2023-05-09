В Германии на трассе перевернулся грузовик с пивом

Большегрузный тягач, перевозивший пиво, перевернулся на трассе А92 неподалеку от немецкого Дингольфинга, сообщает pnp.de со ссылкой на местную полицию, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его данным, авария произошла накануне утром. Водитель грузовика с прицепом не справился с управлением и опрокинулся в кювет, при этом упаковки с пивом выпали из кузова и рассыпались. Правая полоса трассы в течение минимум пяти часов была закрыта для устранения последствий аварии.

Уборкой рассыпавшихся ящиков с пивом занимались местные пожарные, уточняет Bild. Водитель грузовика был госпитализирован, он получил легкие травмы.