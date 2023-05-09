https://news.day.az/world/1562794.html Число жертв среди мирного населения в ходе столкновений в Судане возросло
Число жертв среди мирного населения в ходе столкновений в Судане возросло
Число мирных граждан, погибших в результате столкновений между армией и силами быстрого реагирования (спецназом) в Судане, возросло до 604, ранения получили более 5 тыс. человек, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Об этом сообщил во вторник телеканал Asharq со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.
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