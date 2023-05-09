Король Карл III поздравил сына Меган Маркл и принца Гарри

Король Великобритании Карл III во время семейного обеда после коронации поздравил принца Арчи с четвертым днем рождения. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Page Six.

6 мая в Вестминстерском аббатстве прошла торжественная церемония коронации Карла III и Камиллы Паркер-Боулз. После официальной части высокопоставленные члены королевской семьи собрались на торжественном банкете в Букингемском дворце. Принц Гарри, который несмотря на разногласия с родственниками все же посетил коронацию отца, покинул Лондон сразу после церемонии, чтобы успеть на день рождения к своему сыну Арчи. На банкете Карл III поблагодарил всех близких, кто поддержал его в этот знаменательный день и поднял тост за внука, пожелав ему "счастливого четвертого дня рождения, где бы он ни был".

По данным Page Six, принц Гарри "спешно" покинул Лондон сразу после официальной церемонии коронации своего отца. По данным инсайдеров, Карл III был "разочарован" тем, что младший сын не остался с ним в этот важный день, а другие члены королевской семьи "вздохнули с облегчением", узнав, что Гарри не будет на банкете.