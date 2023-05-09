Организация объединенных наций (ООН) заявила об отсутствии экспорта удобрений в рамках зерновой сделки. Соответствующее заявление опубликовано на сайте офиса организации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

ООН уточняет, что зерновая сделка предполагала возобновление экспорта удобрений из России, в том числе аммиака, который так и не начался. Отмечается также, что в данный момент в украинских портах находятся 14 судов, загружающих 600 тысяч тонн зерна и продовольствия.