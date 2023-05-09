В США метеорит упал в спальню жилого дома

Отмечается, что инцидент произошел в населенном пункте Хоупвелл, штат Нью-Джерси. Власти города заявили, что размер метеорита составляет приблизительно 10 на 15 сантиметров. По данным полиции, объект выглядит металлическим и имеет продолговатую форму.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, камень пробил крышу здания и приземлился в одной из спален жилого дома. Во время происшествия в помещении никто не находился. Вскоре было установлено, что метеорит пробил крышу, ударился об пол, отскочил и вновь ударился об потолок. Хозяйка дома нашла метеорит в углу комнаты. "Я дотронулась до этой штуки, потому что подумала, что это случайный камень, но он был теплым", - сообщила женщина.

Деррик Питтс, ведущий астроном Института Франклина, заявил, что возраст данного космического объекта может достигать от четырех до пяти миллиардов лет. Не исключается вероятность, что он остался от зарождения Солнечной системы.