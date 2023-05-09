В Казахстане выясняют причины массовой гибели каспийских тюленей

На побережье Каспийского моря были обнаружены 15 погибших тюленей.

Как передает Day.Az, об этом говорится в информации пресс-службы министерства экологии Казахстана.

В ходе мониторинга государственными инспекторами управления рыбной инспекции по Мангистауской области Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства 6 мая 2023 года были обнаружены туши 15 штук тюленей на побережье Каспийского моря Тупкараганского района, села Баутино.

Согласно действующей Схеме взаимодействия, в оперативном порядке были оповещены все члены рабочей группы.

Департаментом экологии по Мангистауской области с места обнаружения отобраны пробы воды и воздуха. В связи с тем, что большинство обнаруженных туш морских животных находится в стадии сильного разложения произвести отбор гистологических проб для определения причин гибели не представилось возможным.

По факту обнаружения морских животных возбуждено уголовное дело, в рамках которого будут устанавливаться причины и другие обстоятельства гибели животных.