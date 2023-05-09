В Тунисе лидер исламистской партии отказался предстать перед судьей

Лидер тунисской умеренной исламистской партии "Ан-Нахда" ("Возрождение"), экс-председатель распущенной президентом в 2022 году Ассамблеи народных представителей (нижней палаты парламента) 81-летний Рашид Ганнуши, арестованный в апреле, отказался покинуть тюрьму Морнагия и предстать перед судьей. Об этом сообщила во вторник радиостанция Mosaique FM, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным ее источников в МВД республики, лидеру исламистов инкриминируют "провокационные заявления" во время собрания оппозиционных сил по случаю годовщины основания оппозиционного Фронта национального спасения (альянс партий и движений). Ганнуши тогда заявил, что "Тунису грозит гражданская война, если в стране будет ликвидирован политический ислам".