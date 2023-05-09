Сторонники экс-премьера Пакистана Хана начали протесты в связи с его арестом

Сторонники и активисты оппозиционной партии Пакистана "Движение за справедливость" (ДЗС) во вторник начали протесты в крупных городах страны в связи с арестом бывшего премьер-министра и председателя ДЗС Имрана Хана. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщает пресс-служба партии.

По ее данным, демонстрации проходят в "Исламабаде, Пешаваре, Харипуре, Аботтабаде, Сиалкоте, Фейсалабаде, Равалпинди, Лахоре и в других частях страны". Согласно пресс-службе ДЗС, представителей СМИ не допускают до освещения протестов, а для разгона сторонников партии применяются силовые методы воздействия, в том числе слезоточивый газ.

Во вторник Хан был задержан представителями МВД исламской республики в здании Высокого суда Исламабада по делу о нецелевой растрате средств фонда Al Qadir Trust.

Хан был смещен с должности премьера 10 апреля 2022 года в результате вынесенного ему парламентом вотума недоверия. В настоящее время в судах Пакистана против него рассматриваются десятки уголовных дел по различным обвинениям, включая терроризм и организацию беспорядков.