Грузия и Португалия подписали договор о сотрудничестве в сфере обороны

Глава оборонного ведомства Португалии Элена Каррейрас в ходе своего первого рабочего визита в Тбилиси подписала с министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе документ о сотрудничестве в оборонной сфере. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщила пресс-служба грузинского ведомства.

"В рамках переговоров министры обороны подписали документ о взаимном сотрудничестве между Министерством национальной обороны Португальской Республики и Министерством обороны Грузии", - говорится в сообщении.

Как проинформировал глава грузинского оборонного ведомства, до подписания соглашения стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества Грузии и Португалии в области совместного военного производства, участия в учениях, развития кибербезопасности. Бурчуладзе и Каррейрас также подчеркнули важность вклада грузинских и португальских военных в обеспечение международной безопасности.

Министр обороны Португалии прибыла в Тбилиси с рабочим визитом в понедельник. Она уже провела встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, посетила Академию национальной обороны имени Давида Агмашенебели в городе Гори, а также побывала на разделительной линии с Южной Осетией.