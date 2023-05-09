Стало известно, когда в Стамбуле пройдут переговоры по «зерновому коридору»

Переговоры по "Зерновому соглашению" с участием представителей Турции, РФ, Украины и ООН, намечены на 10-11 мая в Стамбуле.

Об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции, распространенном во вторник в Анкаре, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Согласно сообщению, в рамках обсуждений, представляющих особую значимость для глобальной продовольственной безопасности и поставок агропродукции, состоятся многосторонние переговоры и двусторонние встречи.

"Запланирован обмен мнениями по эффективному и безопасному задействованию "Зернового коридора". Будет обсужден вопрос продления "Зерновой сделки", представляющей особую значимость для нуждающихся стран. Состоится также детальное рассмотрение вопроса безопасного возвращения торговых судов Турции и их команд, заблокированных в портах Украины в условиях конфликта", - говорится в сообщении.