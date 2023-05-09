США и Британия выступают за немедленное продление зерновой сделки

Вашингтон и Лондон считают, что срок действия зерновой сделки следует незамедлительно продлить.

Об этом заявил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции в американской столице с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы также говорили о срочной необходимости продления и расширения черноморской зерновой инициативы", - отметил руководитель американского внешнеполитического ведомства, говоря о встрече с британским коллегой. По версии госсекретаря, имеет место "сокращение поступления продовольствия на мировые рынки и людям в Африке, на Ближнем Востоке и по всему миру, которые нуждаются в данном продовольствии".

Блинкен отметил, что США "признательны генсеку ООН Антониу Гутерришу и коллегам в Турции за неустанные усилия по выходу из тупиковой ситуации".