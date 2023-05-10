Трампа признали виновным

Жюри присяжных суда в Нью-Йорке признало виновным бывшего президента США Дональда Трампа виновным по гражданскому иску писательницы Элизабет Кэролл, которая обвинила его в домогательстве в 1996 году и клевете.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CNN.

По его сведениям, присяжные пришли к выводу, что Трамп прикасался к Кэролл против ее согласия, а также оклеветал писательницу, когда отвергал ее заявления по этому делу. При этом жюри отвергло обвинения писательницы в изнасиловании.

Присяжные считают, что Трамп должен выплатить писательнице в общей сложности $5 млн - $2 млн за домогательства и $3 млн за клевету. На вынесение вердикта у жюри ушло около 2,5 часа.

В 2019 году Кэрролл, которая была колумнистом нескольких известных изданий, опубликовала книгу, в которой утверждала, что в конце 1995 года или в начале 1996 года Трамп изнасиловал ее в примерочной магазина в центре Нью-Йорка. В том же году также подала соответствующий иск в суд, однако дело тогда не получило хода.

В ноябре 2022 года американка предъявила новый иск экс-президенту, обвинив его в клевете и отрицании факта изнасилования. Трамп неоднократно отвергал эти обвинения, заявляя, что никогда не встречался с Кэрролл.