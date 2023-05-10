США заявили о намерении обеспечить сдерживание Китая на десятилетия

Министерство обороны США настроено на сдерживание Китая в течение десятилетий, соперничество между двумя странами будет продолжаться на протяжении жизни еще не одного поколения.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такую позицию изложила во вторник первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс на семинаре в Вашингтоне, посвященном модернизации в военной сфере.

"Я хочу ясно отметить, что наша цель - сдерживание, поскольку соперничество не означает конфликт", - утверждала она, говоря о курсе США в отношении Китая. По словам Хикс, "главным мерилом успеха" для Пентагона является то, что китайское руководство при оценке "рисков агрессии" приходит к выводу, что "сегодня не тот день". По ее словам, Вашингтон добивается того, чтобы в Пекине "думали так сегодня и каждый день до 2027 года, до 2035 года, до 2049 года и далее".

"КНР является вызовом на поколения. Хотя страна будет меняться, она никуда не исчезнет. Так что мы ведем постоянное соперничество с тем, чтобы получить преимущество", - добавила первый заместитель министра обороны США. По ее версии, иметь такое преимущество США может позволить модернизация вооружений.

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган в ходе состоявшейся в понедельник встречи с послом США Николасом Бернсом указал на необходимость того, чтобы власти Соединенных Штатов глубоко переосмыслили свою политику в отношении КНР и начали "идти на сближение в сотрудничестве с КНР, содействовать тому, чтобы китайско-американские отношения вышли из сложной ситуации и вернулись в нормальное русло".