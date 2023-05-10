Пентагон о новом пакете помощи Киеву

Новый пакет американской военной помощи предназначен для удовлетворения нужд Украины в долгосрочной перспективе и не связан с возможным контрнаступлением вооруженных сил страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом на регулярном брифинге сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Это так, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. - Следующим шагом в этом процессе [предоставления помощи] станет оценка того, какие дополнительные возможности [в сфере безопасности] профинансировать для того, чтобы удовлетворить нужды Украины в долгосрочной перспективе".

Райдер отметил, что новый пакет помощи объемом $1,2 млрд предоставляется в рамках инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), что предполагает заключение Министерством обороны США контрактов с производителями, а не предоставление той или иной техники и средств напрямую из запасов Пентагона.

Во вторник США выделили Украине новый пакет военной помощи, в который включены "дополнительные системы ПВО и боеприпасы", "оборудование для интеграции западных пусковых установок ПВО, ракет и радиолокационных станций с украинскими системами ПВО", "боеприпасы для противодействия беспилотным авиасистемам", артиллерийские снаряды калибра 155 мм, услуги по предоставлению спутниковых снимков, поддержка при подготовке военных и обслуживании техники. Указанные вооружения будут закуплены американской стороной у производителей или партнеров и переданы Украине для "укрепления ее противовоздушной обороны и удовлетворения потребности в артиллерийских боеприпасах".