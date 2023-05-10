Минимальный оклад госслужащих в Турции составит 15 тыс. лир

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал во вторник повышение оклада госслужащих на 45 процентов.

Об этом турецкий лидер объявил во вторник на церемонии с участием представителей прафсоюзов страны в Президентском комплексе в Анкаре, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

По его словам, минимальная зарплата госслужащих в стране составит 15 тыс. лир.

Эрдоган пояснил, что протокол предусматривает определение размера заработной платы, которую получат около 700 тысяч государственных служащих в 2023-2024 гг.

Глава государства отметил, что действие протокола распространяется на служащих государственных структур и связанных с ними организаций, работников госпредприятий и дочерних филиалов, компании, более половины капитала которых принадлежат государству и т.д.

"Пользуясь случаем, от себя лично и от имени турецкого народа хотел бы особо поблагодарить шахтеров, транспортников, железнодорожников, электриков, газовиков, рабочих верфей, лесников, медицинских работников и сотрудников региональных администраций, проводивших спасательные работы во время разрушительных землетрясений 6 февраля", - сказал Эрдоган.

Турецкий лидер отметил, что в рамках подписанного протокола определена базовая заработная плата, надбавки к зарплате, социальные льготы, фиксированные выплаты и другие личные и дополнительные льготы государственных служащих. "Благодаря этому коллективному договору увеличивается размер заработной платы гослужащих на 45 процентов. Таким образом, минимальная зарплата турецких госслужащих составит 15 тыс. лир. В рамках соглашения мы также вводим премиальные выплаты в размере от 4 до 6 процентов для работников, которые не получают никаких надбавок за работу", - сообщил президент.