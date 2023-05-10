Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал американскую партию демократов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

Трамп обвинил демократов в дезинформации и преследовании его в земных судах. По его словам, заявления политиков обладают обратным смыслом, как это можно заметить в ситуации с грядущими выборами 2024 года.

"Они говорят, что хотят, чтобы Трамп был их оппонентом, но не имеют это в виду. Вот почему они злобно преследуют меня в каждом суде на земле, потому что они не хотят соперничать со мной", - отметил он.

Политик добавил, что итоги опросов свидетельствуют о серьезном отставании в рейтингах действующего президента США Джо Байдена. "Я выиграл дважды, сделав [это] значительно лучше во второй раз, и теперь я сделаю в третий", - заключил Трамп.

Ранее суд в США признал Дональда Трампа виновным по делу о попытке изнасилования журналистки и писательницы Джин Кэрролл. Экс-президент назвал это решение охотой на ведьм.