Стрельба у синагоги в Тунисе

Четыре человека погибли, еще девять получили ранения во время стрельбы у синагоги в Тунисе. Об этом сообщили в МВД.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел на острове Джерба, когда в синагоге присутствовали сотни верующих.

По данным министерства, служащий ВМФ нацгвардии в Агир-Джебре расстрелял из личного оружия коллегу, после чего забрал боеприпасы и попытался добраться до синагоги. Там он открыл хаотичный огонь, целясь в сотрудников органов безопасности.

"В результате шесть сотрудников безопасности получили ранения различной степени тяжести, один из них погиб", - отметили в МВД.

Также убиты были двое прихожан, еще четверо пострадали.

Злоумышленника ликвидировали.