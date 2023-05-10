Сильный пожар в частном доме в России

Деревянный дом загорелся в удмуртском поселке Игра поздно вечером 9 мая, под обвалившейся крышей спасатели обнаружили тела двух маленьких детей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по республике Удмуртия.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, первые пожарные расчеты прибыли на место возгорания спустя 10 минут после сообщения очевидцев, постройка была полностью охвачена огнем, во время тушения обвалилась кровля деревянного одноэтажного дома.

Из горящего помещения удалось спасти 19-летнюю девушку и ее двухмесячного сына, они получили многочисленные ожоги. Под завалами пожарные обнаружили тела двухлетней девочки и четырехлетнего мальчика. Причины пожара устанавливает следствие.