Турция обвинила США во вмешательстве

США пытаются вмешиваться в ход предстоящих президентских выборов в Турции. Об этом заявил в ночь на среду министр внутренних дел республики Сулейман Сойлу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Планы США [по вмешательству в выборы] активизируются. По этой причине происходит вмешательство западной прессы [в выборы] для реализации плана США. Запад проник в нашу систему после 1960 года, но [президент Турции Реджеп] Тайип Эрдоган ликвидировал все эти проникновения Запада. <...> С момента нашей победы на выборах 2023 года начнется столетняя стабильность [в республике]", - сказал глава МВД.