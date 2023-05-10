Сербы сдают незаконное оружие после инцидентов со стрельбой

В первый день оружейной амнистии в Сербии правоохранительным органам было передано не менее 1500 единиц оружия и 50 тысяч патронов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в Сербии, после произошедших в стране инцидентов со стрельбой, люди начали добровольно сдавать нелегальные оружие, патроны, боеприпасы. О начале соответствующей кампании ранее объявил президент республики Александр Вучич.

Власти напоминают, что сдавшим до 8 июня оружие сербам, не грозят ни правовые последствия, ни вопросы по поводу происхождения оружия.

Желько Бркич, госсекретарь МВД:"Пользуясь случаем, хочу обратиться к гражданам с призывом без всяких стеснений приносить в полицейские участки любой вид находящегося у них оружия. Не выбрасывайте его, не оставляйте в общественных местах, повышая тем самым уровень социальной опасности, поскольку это оружие может снова попасть в руки людей, не имеющих на него право".

Только в первый день амнистии правоохранительным органам было передано не менее 1500 единиц оружия и 50 тысяч патронов.

Сдавать незаконно имеющееся оружие власти предложили после двух произошедших один за другим случаев стрельбы - 3 мая в белградской школе, и в ночь на 5 мая в сельской местности. Жертвами разыгравшихся трагедий стали 17 человек, в их числе дети.

Тысячи сербов вышли на улицы в знак протеста против подхода правительства к преступлениям с применением огнестрельного оружия. Многие считают, что объявленная амнистия запоздала.