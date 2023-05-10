Массовые протесты в Пакистане

В крупнейшем городе Пакистана, Карачи массовые волнения, на городских площадях по всей стране собираются толпы людей после ареста Имран Хана.

Толпы людей пока проламывают сопротивление полиции и военных (1, 2 ,3 видео) в Карачи.

По всему Пакистану толпы людей собираются и замыкают кольца вокруг военных баз (на видео начало осады военной базы в Мардане)

В регионе, где Имран Хан был арестован Хайбер-Пахтунхва протестующие уже заблокировали выезд из столицы региона Пешавара, толпы людей собираются на штурм изолятора (видео с чёрным дымом от покрышек), куда поместили экс-премьера.

В стране начались отключения интернета и, на всякий случай, электричества.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.