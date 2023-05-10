Пакистанские протестующие подожгли военный городок Банну

Предварительно, все крупные военные городки (казармы) в стране подожжены протестующими.

В Лахоре, Пешаваре и нескольких других городах также подожгли штаб командиров корпусов.

Ситуация продолжает ухудшаться для текущих властей, поскольку всё больше и больше людей выходят из своих домов, чтобы присоединиться к массовым протестам по всему Пакистану прямо сейчас.

Основные события перемещаются к правительственной (красной) зоне столичного Исламабада, где находятся высшие правительственные здания.

Прямо сейчас режим насыщает танками и другой военной техникой оборону, в первую очередь, - объектов "красной зоны" в Исламабаде. Возможно, уже этой ночью правящий режим в Пакистане падёт.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.