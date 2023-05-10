ЦИК Узбекистана объявил о начале избирательной кампании по досрочным выборам президента республики

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Узбекистана в среду на своем заседании приняла решение о начале избирательной кампании по досрочным выборам президента республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В соответствии с указом президента Шавката Мирзиёева о назначении досрочных выборов президента Узбекистана, а также на основании Избирательного кодекса и Конституции Республики Узбекистан Центральная избирательная комиссия объявляет о начале избирательной кампании по досрочным выборам президента республики, которые в соответствии с указом президента пройдут 9 июля", - сказал председатель ЦИК Зайниддин Низамходжаев на заседании Центральной избирательной комиссии, которое транслируется на YouTube-канале ведомства.