Иран угрожает США и Израилю

Амир Саид Иравани, постпред Ирана в ООН, заявил, что Исламская Республика Иран предостерегает от любых возможных просчетов или авантюристических действий против своей мирной ядерной программы, передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ.

В среду Амир Саид Иравани направил письмо Председателю Совета Безопасности и Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришу, в котором обвинил США в нарушении международного права.

В полном тексте письма, иранский дипломат, предостерег США и Израиль от "любых возможных просчетов или авантюристических действий", направленных на объекты иранской ядерной программы и ученых.