https://news.day.az/world/1563033.html Иран угрожает США и Израилю
Иран угрожает США и Израилю
Амир Саид Иравани, постпред Ирана в ООН, заявил, что Исламская Республика Иран предостерегает от любых возможных просчетов или авантюристических действий против своей мирной ядерной программы, передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ.
В среду Амир Саид Иравани направил письмо Председателю Совета Безопасности и Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришу, в котором обвинил США в нарушении международного права.
В полном тексте письма, иранский дипломат, предостерег США и Израиль от "любых возможных просчетов или авантюристических действий", направленных на объекты иранской ядерной программы и ученых.
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