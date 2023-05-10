https://news.day.az/world/1563081.html Глава МИД Турции раскрыл основные темы переговоров в Москве
Глава МИД Турции раскрыл основные темы переговоров в Москве
Перед четырехсторонней встречей по Сирии министров иностранных дел мы с российским коллегой Сергеем Лавровым обсудили вопросы, связанные с Сирией, Украиной и Кавказом, а также зерновым соглашением.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом написал в Twitter министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Отметим, что в Москве проходит встреча министров иностранных дел Турции, России, Ирана и Сирии.
Во встрече принимают участие министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдуллахиан и министр иностранных дел Сирии Фейсал Аль-Микдад.
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