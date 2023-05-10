Турция рассмотрит вопрос о новой конституции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после выборов в стране 14 мая намерен вновь актуализировать вопрос о новой конституции страны, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

"Мы хотим, чтобы в Турции была конституция, разработанная по воле народа. Это будет самой важной целью нашего видения века Турции. Мы вынесем этот вопрос на повестку дня после выборов", - сказал Эрдоган, выступая в среду в ходе церемонии, посвященной 155-летию Государственного совета в среду в Анкаре.

