https://news.day.az/world/1563135.html Очередная эскалация на Ближнем Востоке
Очередная эскалация на Ближнем Востоке
Танки израильской армии в среду обстреливают районы, расположенные на севере сектора Газа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Возобновившиеся атаки израильской армии нацелены на позиции, с которых отряды палестинского сопротивления наносят ракетные удары по территории Израиля.
По имеющимся данным, одновременно с обстрелами из танковых орудий ВВС Израиля нанесли серию ударов в различных районах палестинского анклава. Бомбардировке подверглись как минимум шесть площадок в Газе, предназначенных для запуска ракет.
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