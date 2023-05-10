Очередная эскалация на Ближнем Востоке

Танки израильской армии в среду обстреливают районы, расположенные на севере сектора Газа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Возобновившиеся атаки израильской армии нацелены на позиции, с которых отряды палестинского сопротивления наносят ракетные удары по территории Израиля.

По имеющимся данным, одновременно с обстрелами из танковых орудий ВВС Израиля нанесли серию ударов в различных районах палестинского анклава. Бомбардировке подверглись как минимум шесть площадок в Газе, предназначенных для запуска ракет.