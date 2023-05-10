ЕС дал старт совместным закупкам газа

Первая серия тендеров на совместные закупки газа Евросоюзом стартовала сегодня, сообщил зампредседателя Еврокомиссии Марош Шефчович, передает Day.Az со ссылкой на Oilcapital.

По его данным, на тендер поступили заявки от 77 компаний на газ в совокупном объеме 11,6 млрд кубометров. Заявители - европейские компании - ожидают поставок в период с июня этого года и до мая следующего.

Сбор заявок продлится до 15 мая. Затем такие тендеры ЕК планирует проводить раз в два месяца.

Замглавы ЕК также сказал, что к данным совместным закупкам "активно проявили интерес" компании из Украины, Сербии и Молдовы, не входящие в Евросоюз.

О поставщиках, откликнувшихся на заявки, а также об уровне ценовых предложений Шефчович ничего не сказал. В марте, напомним, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен говорила, что одним из поставщиков выступит норвежская Equinor - Норвегия и так стала крупнейшим газовым поставщиком Европы после резкого снижения импорта российского газа по трубопроводам.