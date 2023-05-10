В США на дом семьи упал метеорит, пишет UPI. Небесное тело пробило крышу и разбудило жильцов ранним утром, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В полиции Нью-Джерси подтвердили, что зафиксировали инцидент. По данным офицеров, в понедельник метеорит упал на крышу дома, пробил кровлю и оказался внутри одной из комнат.

"Метеорит ударился о деревянный пол", - сообщили правоохранители, добавив, что никто не пострадал.

На данный момент специалисты проводят расследование, чтобы определить точный состав метеорита. По их мнению, падение небесного тела может быть связано с недавним пиком метеорного потока Эта-Акварид, но это лишь одна из версий.