Принц Гарри будет судиться с газетой Mirror

Начинается судебный процесс с издателем Mirror Group Newspapers (MGN), в котором принц Гарри обвиняет редакцию в незаконном сборе информации и будет давать показания. Об этом пишет The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Среди других знаменитостей, подавших иски, бывшая участница группы Girls Aloud Шерил, бывший футболист и телеведущий Иан Райт и актер Рики Томлинсон, а также представители покойного певца Джорджа Майкла.

Из более широкого круга людей, подавших иски, были отобраны "репрезентативные" истцы для судебного разбирательства, в том числе и принц Гарри. Другими людьми, выбранными для судебного разбирательства, являются бывший актер сериала "Улица Коронации" Никки Сандерсон, бывшая жена комика Пола Уайтхауса Фиона Уайтман и актер Майкл Тернер.

MGN оспаривает иски, утверждая, что некоторые из них были поданы слишком поздно.

Принц Гарри неожиданно появился в Королевском суде в марте, чтобы принять участие в предварительном слушании по его отдельному иску против Associated Newspapers Limited - издателя газет Daily Mail и Mail on Sunday.