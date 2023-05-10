Верховный суд Британии отклонил иск к Shell

Верховный суд Великобритании отклонил в среду иск большой группы нигерийцев к британской нефтегазовой компании Shell касательно разлива нефти в дельте реки Нигер в 2011 году вследствие истечения шестилетнего срока подачи заявления. Об этом сообщило агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В декабре 2011 года при загрузке танкера произошла утечка 40 тыс. баррелей нефти вблизи месторождения Shell, в 120 км от дельты реки Нигер. 27 тыс. человек и 457 общин предприняли попытку получить компенсацию за загрязнение, по их версии, питьевой воды и мангровых лесов, а также урон местным сельскохозяйственным угодьям и рыболовным промыслам.

"Верховный суд отклоняет представление истцов и по причине того, что утечка была оперативно устранена", - говорится в вердикте коллегии судей. Согласно заявлению компании, разлив нефти не нанес ущерба береговой линии.

В Высоком суде Лондона на рассмотрении находится еще одно дело о компенсациях в отношении Shell, связанное с последствиями разлива нефти в дельте Нигера. Иск подан от имени 42 тыс. человек из общин Огале и Билле. В 2015 году Shell согласилась выплатить пострадавшим от двух нефтяных разливов представителям общины Бодо £55 млн ($70 млн).