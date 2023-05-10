Постпреды ЕС согласовали положение о рынках криптоактивов

Постоянные представители при ЕС утвердили в среду положение о рынках криптоактивов (MiCA), в том числе в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об том сообщается в Twitter шведского председательства в Совете ЕС, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Послы ЕС только что утвердили положение о рынках криптоактивов. Новая правовая база направлена на поддержку целостности рынка, защиту инвесторов, борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма", - говорится в сообщении.

В конце апреля парламент ЕС одобрил 529 голосами против 29 при 14 воздержавшихся первые правила союза по отслеживанию передачи криптоактивов, предотвращению отмывания денег, а также общие правила надзора и защиты клиентов. Положения по отслеживанию передачи криптоактивов направлены на то, чтобы криптопереводы, как и любые другие финансовые операции, всегда можно было отследить, а подозрительные транзакции заблокировать. Так называемое правило путешествия, уже используемое в традиционной банковской сфере, в будущем будет охватывать переводы криптоактивов: информация об источнике актива и его бенефициаре должна будет "путешествовать" с транзакцией и храниться на обеих сторонах перевода.

Согласно MiCA, поставщики услуг, намеревающиеся работать на европейском рынке, должны быть зарегистрированы. Кроме информации о поставщиках, клиенты будут иметь все данные о рисках использования криптоактивов.