Эти страны создадут совместное предприятие для закупок газа в Европе

Государственные компании Венгрии и Сербии создадут совместное предприятие для закупок газа на европейском рынке. Об этом сообщил в среду министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая в Белграде на совместной пресс-конференции с министром внутренней и внешней торговли Сербии Томиславом Момировичем после заседания двусторонней межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В целях укрепления энергетической безопасности двух стран было решено, что MVM и "Сербиягаз" создадут совместную региональную компанию для закупок газа", - сказал глава МИД, выступление которого транслировалось на его странице в Facebook.

Сийярто также отметил, что Венгрия в этом году будет хранить на своей территории "сотни миллионов кубометров природного газа для Сербии". Он не уточнил, о каком объеме топлива, зарезервированного в венгерских хранилищах для соседней страны, идет речь, но ранее говорилось о 500 млн куб. м.

Кроме того, министр рассказал, что венгерские компании будут участвовать в модернизации энергетической сети Сербии, и работа по повышению мощности интерконнектора, соединяющего линии электропередачи двух стран, "идет по графику". "Сегодня венгерскую энергетическую безопасность невозможно обеспечить без Сербии, а сербскую энергетическую безопасность невозможно обеспечить без Венгрии", - заключил Сийярто.