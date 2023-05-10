Джо Байден высказался о забастовке сценаристов

Президент США Джо Байден высказался о забастовке американских сценаристов. Его цитирует People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Байден выступил на спецпоказе сериала "Американец китайского происхождения" в Белом доме. "Такие вечера, как этот, напоминают о силе историй и важности того, как нужно уважать и ценить рассказчиков. Я искренне надеюсь, что забастовка сценаристов в Голливуде закончится, и сценаристам предложат честную сделку, которую они заслуживают, как можно быстрее", - поддержал бастующих 80-летний глава государства.

2 мая американские сценаристы начали забастовку, так как им не удалось договориться с киностудиями об улучшении условий трудового договора. Они требуют учесть переработки, которые участились из-за возросшей востребованности сценариев для стриминговых сервисов. Забастовка сценаристов может повлиять на выход "Дэдпула 3", "Капитана Америки", приквела "Игры престолов".