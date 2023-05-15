Испания оказалась под угрозой остаться без бассейнов

Многие частные дома в Испании оказались под угрозой остаться без бассейнов из-за сильной засухи. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Несколько десятилетий назад в Испании был особенно популярен муниципалитет Вакариссес из-за домов с большими садами и бассейнами. Однако на фоне засухи местные власти в скором времени запретят жителям северо-востока Каталонии наполнять резервуары водой. Таким образом испанцев хотят призвать экономить воду.

При этом запрет не будет распространяться на общественные бассейны и отели. "Из-за изменения климата мы наблюдаем все меньше и меньше дождей. Что нам нужно сделать, так это переосмыслить, адаптировать нашу модель к новой реальности", - заявил мэр Вакариссеса Антони Масана.